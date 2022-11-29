غيث: استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي

الوطن / رصد

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا‬ المركزي، مراجع غيث، إنّ المجلس الانتقاليّ عين 7 أعضاء في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أنّ 3 منهم قد استقالوا، فيما بقي 4 أعضاء.

وأشار غيث إلى أنّ القانون المنظِّم لعمل إدارة المجلس ينصّ على استبدال من يستقيل فيما يظلّ مجلس الإدارة قائمًا، مؤكّدًا أنّ استبدال المستقيلين هو أمر من صلاحيات الجهة التشريعية.

فيما أكد غيث أنّ البعثة الأممية تعرى أنَّ عملية تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا التوقيت إنّما جاء لدوافع سياسيّة، وفق قوله.