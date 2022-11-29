ليبيا الان

غيث: استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا‬ المركزي، مراجع غيث، إنّ المجلس الانتقاليّ عين 7 أعضاء في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أنّ 3 منهم قد استقالوا، فيما بقي 4 أعضاء.

وأشار غيث إلى أنّ القانون المنظِّم لعمل إدارة المجلس ينصّ على استبدال من يستقيل فيما يظلّ مجلس الإدارة قائمًا، مؤكّدًا أنّ استبدال المستقيلين هو أمر من صلاحيات الجهة التشريعية.

فيما أكد غيث أنّ البعثة الأممية تعرى أنَّ عملية تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا التوقيت إنّما جاء لدوافع سياسيّة، وفق قوله.

الوسوم

استقالة ليبيا مراجع غيث مصرف ليبيا المركزي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك