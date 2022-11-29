خلال لقائه رئيس نيجيريا.. المنفي: نولي الاتحاد الإفريقي ثقة للمساهمة في الوصول للمصالحة الشاملة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري.

وبحسب بيان صادر عن المجلس عبر صفحته على فيسبوك، أكد الرئيس النيجيري خلال اللقاء، أن التدخلات السلبية العشوائية لبعض الأطراف السياسية لن تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، والوصول للانتخابات، مشيداً بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحساسة باعتباره يمثل وحدة ليبيا محلياً ودولياً.

وبدوره أكد المنفي، أن المجلس الرئاسي مازال يولي الاتحاد الإفريقي ثقة كبيرة وعزيمة الشعب الليبي للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد والتي تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي.