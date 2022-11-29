وزير داخلية الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي تطوير التعاون الأمني بين ليبيا وفرنسا

التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية، وفق إيجاز صحفي للوزارة.

وأكد السفير الفرنسي خلال اللقاء على دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية.

ومن جهته قدم عماد الطرابلسي دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.