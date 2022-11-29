الطرابلسي يلتقي السفير الفرنسي والوفد المرافق له

وقالت الوزارة، في بيان شرته على صفحتها بفيسبوك، إنّ اللقاء “ناقش التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية”.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ السفير الفرنسي “أكد خلال اللقاء على دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية” فيما قدم الطرابلسي “دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين” بحسب بيان الوزارة.