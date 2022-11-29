حبس مدير مصرف الصحاري جنزور السابق بتهمة التلاعب في 35 مليون دينار

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق.

وذكر مكتب النائب العام، في إيجاز صحفي، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ مارس ولاية بحث مؤشرات اتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.

وأضاف أنه تم الاستدلال حتى الآن على صحة تسبب موظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام؛ واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة.

وذكر أن الموظفين تعمّدها خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.

وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ قرر حبسهما احتياطياً؛ واجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم .