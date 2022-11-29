المنفي يلتقي رئيس نيجيريا ويؤكد أهمية مساهمة الاتحاد الأفريقي في المصالحة الوطنية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، الثلاثاء، حيث أكد أن المجلس الرئاسي يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة في المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال المنفي، إن المجلس الرئاسي مازال يولي الاتحاد الإفريقي ثقة كبيرة وعزيمة الشعب الليبي للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن المصالحة الوطنية تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي.

من جانبه أكد بوخاري، أن “التدخلات السلبية العشوائية لبعض الأطراف السياسية لن تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، والوصول للانتخابات”.