النائب العام يأمر بحبس أحد موظفي بعثة ليبيا في أوكرانيا

الوطن / متابعات

أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي، لمساعد الملحق الثقافي المنسوب إلى بعثة ليبيا إلى أوكرانيا منذ عام 2015 وحتى عام 2019، لثبوت تورّطه في قضايا فساد مالي.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن المتهم قد حقّق نفعًا غير مشروع لغيره؛ عبر صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ ولأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات.