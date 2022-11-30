برفقة الكبير وشكشك.. الدبيبة يزور تونس غداً الأربعاء

قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن رئيس حكومته عبدالحميد الدبيبة يُجري زيارة رسمية غداً الأربعاء، إلى تونس.

وأضاف حمودة، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الدبيبة تلقى دعوة رسمية من الرئيس التونسي “قيس سعيّد”.

ولفت إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية، يرافقون الدبيبة في زيارته إلى تونس.

وأكد أن الوفد الليبي سيناقش في تونس عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين.