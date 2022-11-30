إيطاليا: علينا تجنب استعمار جديد في ليبيا

الوطن| رصد

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية، أنطونيو تيجاني، إنه على بلاده البدء الاستثمار في العلاقات ليس مع السلطات الليبية فقط، بل أيضًا الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

وأضاف تيجاني، في مقابلة مع جريدة “ليبرو”، “علينا تجنب استعمار جديد وبناء تحالفات قوية، ننشئ من خلالها شركات مختلطة لبناء بنية تحتية بمواردنا مقابل مواد خام منخفضة التكلفة”.

ودعا إلى العمل من أجل استقرار ليبيا، قبل الحديث حول ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تعاطي أوروبا مع الملف الليبي، كونها تأخرت كثيرًا، ولم تخلق استراتيجية موحدة، في حين جرّت ليبيا إلى الفوضى باستخفاف.

وأشار إلى ضرورة العودة إلى مقاربة حكومات سيلفيو برلسكوني السابقة لإدارة ملف الهجرة، لاتساقها مع رؤية اليسار التي تبناها وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي، بعقد اتفاقيات مع حكومات الدول التي يغادر منها المهاجرون.