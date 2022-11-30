الصحة تشرع في تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي تباعا

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أكدت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، أنها ستشرع في تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها ذات الذمة المالية المستقلة، والتي أنهت عملية المطابقة، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري.

وقال، إنها ستنفذ الجدول لباقي الجهات تباعًا في ديسمبر القادم.

وأضافت الوزارة، أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي للجهات التابعة لقطاع الصحة، يأتي نتيجة لعدم استكمال إجراءات المطابقة.

وأكدت، أن جميع التعاملات بين وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بقطاع الصحة، تسري بشكل جيد وبتنسيق كامل بين الطرفين.

وقالت، “سيشمل تنفيذ جدول المرتبات الموحد كل العاملين بقطاع الصحة دون أي استثناء”.