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وزارة تعليم الدبيبة: بدء الدورة التدريبية لمحو الأمية التقنية للشباب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انطلاق أعمال الدورة التدريبية الثانية – المجموعة الأولى لمحو الأمية التقنية للشباب. 2022 صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، في إيجاز صحفي، انطلاق أعمال الدورة بكلية صرمان للعلوم و التقنية، وذلك تنفيذاً لمذكرة التعاون والتنسيق بين وزارتا التعليم التقني والفني، والشباب،

و تستهدف الدورة التدريبية التي تتواصل لأسبوعين كاملين، 20 متدرباً، يتدرب خلالها المشاركين على أساسيات استخدام تقنية الحاسب الآلي، وذلك لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في إستخدام الحاسب الآلي و الرفع من مستوياتهم العلمية و إكتساب مزيداً من الخبرات التقنية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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