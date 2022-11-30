استكمال ورشة “التفتيش في مجال الأغذية” بكلية العلوم في جامعة مصراتة

أعلن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية عن استكمال ورشة العمل حول “أساسيات التفتيش في مجال الأغذية المتعلقة بمكافحة الآفات”.

وقال المركز، في منشور له على فيسبوك، إنّ الورشة عُقِدَت بكلية العلوم جامعة مصراتة، وأشرفت عليها إدارة التدريب والتعاون الدولي ومكتب الإعلام بالمركز بالتعاون مع شركة ORKIN لمكافحة الآفات.

واستهدفت الورشة، بحسب المكرز، مفتّشي الرقابة الداخلية بفرع مصراتة ووحدة ميناء مصراتة وفرع زليتن ومكتب بني وليد،

كما تم حضور عناصر من جهاز الحرس البلدي مصراتة وأصحاب المصانع الغذائية وشركات التفتيش والمطابقة بالمنطقة.