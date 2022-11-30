مديرية أمن طرابلس تلاحق مطلوباً سرق 100 ألف دينار

الوطن / متابعات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على شقيق أحد المطلوبين بتهمة سرقة سيارة، ومبلغ مالي قدره 100.000 دينار.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن حادثة السرقة وقعت بدائرة مركز شرطة طريق المطار بتاريخ 7/11/2022، وقام صاحب السيارة بتقييد شكوى ضد مجهول.

وأكدت أن أعضاء التحري والقبض، تمكّنوا من ضبط شقيق المتهم خلال قيامه بمراقبة المشتكي، وقد اعترف بأن شقيقه المدعو ا.ح.م.ا مواليد 1982، هو من ارتكب عملية السرقة، وقام بشراء قطعة أرض بمنطقة وادي الربيع، وشراء سيارة نوع كيا “لوتس”، ولايزال مطلوبًا للعدالة.