الدبيبة يبحث مع شكشك إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة

الوطن / متابعات

عَقَد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وذلك بحضور مدير إدارة القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب”، ومدير الإدارة القانونية يوسف غيث، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للحكومة منتهية الولاية، فقد خُصص الاجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة، ودور ديوان المحاسبة في ضمان الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المشروع لأهميته.

وقال بيان الحكومة منتهية الولاية أنّ الدبيبة أكد “أن وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استكملا تحديد المواقع وفق الاحتياج، وملكية الأراضي المستهدفة، والمواصفات الفنية للنماذج المعتمدة، والمتابعة المستمرة للإجراءات، وذلك لأهمية هذا الملف الذي تعاني منه كافة المناطق الليبية” بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنّ شكشك أكد “أن الديوان سيكون داعما أساسيا من أجل توفير بيئة مناسبة لطلابنا وتلاميذنا، في ظل حاجة بلادنا لبناء مدارس جديدة والقضاء على مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحاً أنه سيكلف لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز”.