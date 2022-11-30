ناجي مختار: التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ” ناجي مختار ” أن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.

وأضاف “مختار” في تصريحات صحفية أن ، التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا حال تحديد آلية الحوار بين الدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية.

كما أشار إلى أن ، الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة لا تعني تغيير المواقف، فالمجلس لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاآغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.

مضيفا أنه ، وفقًا للاتفاق السياسي، فإن جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقد للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.

كما لفت إلى أن ، القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق بين الأطراف الليبية، من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.

وأضاف “مختار” أنه ليس هناك في المنظور أي تقارب بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ويصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن.

معتبرا أن ، المناخ في الوقت الراهن يؤشر لنتائج إيجابية، خاصة أن الحوار “ليبي –ليبي” مع وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق من الجانبين.

مؤكدا أن التدخل الدولي حاضر بشكل كبير على مستويات عدة، ودائمًا البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلمات، وهو ما يجعل التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل الهامة من أجل الاستقرار.