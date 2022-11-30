حبس الملحق الثقافي بأوكرانيا بتهمة إنفاق مئات الآلاف من النقد الأجنبي

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور بحبس مساعد الملحق الثقافي ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا خلال الفترة من 2015 حتى 2019 بتهمة اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي المخصص للإيفاد.

وذكر مكتب النائب العام، في إيجاز صحفي، أن قرار الحبس جاء إلحاقاً بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، خلال السنوات الماضية؛ حيث تمم رئيس النيابة، جزءًا آخر من الإجراءات، تعلَّق باستقصاء أداء مساعد الملحق الثقافي المنسوب إلى البعثة من سنة 2015 حتى سنة 2019.

واضافت، أنه انكَشَفَ للمحقق واقع اجْتِرَاء الموظف على الأموال العمومية؛ إذ تعمَّد إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره ؛ بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها.

وتابعت أن المتهم سلم القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين؛ ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة؛ واستحقاق المبالغ المالية التي تسلموها .

وبفراغ المحقق من إجراء الاستجواب ؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.