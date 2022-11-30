الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات الفعالة لإنشاء مدارس جديدة

خصص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” الاجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة، ودور ديوان المحاسبة في ضمان الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المشروع لأهميته.

وحضر الاجتماع مدير إدارة القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب”، ومدير الإدارة القانونية يوسف غيث، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع إن وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استكملا تحديد المواقع وفق الاحتياج، وملكية الأراضي المستهدفة، والمواصفات الفنية للنماذج المعتمدة، والمتابعة المستمرة للإجراءات، وذلك لأهمية هذا الملف الذي تعاني منه كافة المناطق الليبية.

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان سيكون داعما أساسيا من أجل توفير بيئة مناسبة لطلابنا وتلاميذنا، في ظل حاجة البلاد لبناء مدارس جديدة والقضاء على مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحاً أنه سيكلف لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز.