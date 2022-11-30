القبي: قطر فازت بقلوب الملايين ودخلت التاريخ

دافع جلال القبي، الناشط في مليشيات بركان الغضب، عن خروج قطر مبكرا من مونديال كأس العالم بعد أدائها الموصوف كأسوأ أداء لدولة مضيفة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

كتب قائلًا على تويتر “‏منتخب قطر صاحب الأرض أول المغادرين لبطولة كأس العالم بعد خوض أول مشاركة تاريخية له وتسجيل أول أهدافه في المونديال، فازت قطر رغم خسارتها، فازت بقلوب ملايين البشر وبإستضافة بطولة وتنظيمها بشكل عالي المستوى، رغم كل حملات التشويه والتشكيك التي طالتها” وفق تعبيره.

أضاف: “‏فازت قطر ببنية تحتية وبخطة ونظرة مستقبلية استراتيجية جعلتها في مصافي الدول العربية المتقدمة ودولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. غادرت قطر المونديال إلا أن إسمها سيرافقنا في جميع المباريات وسيُخلد في التاريخ كأول دولة عربية وإسلامية تستظيف حُلم المونديال، شكرا قطر شكرا دوحة العرب” وفق تعبيره.