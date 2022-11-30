أمطار خفيفة شمال البلاد وحالة الطقس تستقر غدا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لأخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة باردة نسبياً علي طول الساحل.

وتبدأ السحب في الانقشاع تدريجيا بداية من يوم الغد حيث تستقر الأجواء خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد.

وفي راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وتنقشع السحب تدريجيا من ظهر يوم الغد.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها بداية من هذه الليلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ علي المرتفعات الجبلية.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية غربية إلي غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 22)مْ.

أما الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23)مْ .

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24)مْ.