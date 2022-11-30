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البيوضي: الدبيبة في ورطة بعد ثبوت وجود برومات البوتاسيوم

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية أكدت في اجتماع رسمي لمجلس الوزراء في سبتمبر، عدم وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق أو المخابز، بل إن وزير الإقتصاد نفى وجود المادة في ليبيا أصلا، واعتبرها الدبيبة حملة مغرضة ظهرت فيها براءة حكومته.

وأضاف البيوضي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: “الآن بعد ظهور الحقائق والتي ثبت فيه وجود المواد ودخولها للبلاد، ووصولها لبيوت الليبيين ومن قبل النائب العام ما هو الوهم الذي سيبيعه لنا الدبيبة وحكومته، نريد معرفة المتورطين ومحاسبتهم على بيع السم لنا ومحاولة قتلنا بدم بارد”.

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الوطن الليبية

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