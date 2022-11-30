خلال مشاركته في اجتماع لدول عدم الانحياز.. المقريف يحدد أولويات وزارة التعليم المنتهية

قال وزير التربية والتعليم بالحكومة المنتهية، موسى المقريف، إن أولويات الوزارة في تدريب المعلمين والأطراف التربوية والتحول الرقمي والتأكيد على ضرورة تفعيل التعليم الإلكتروني والتعلُّم عن بُعد، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة للعمل بها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء التعليم بالدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وذلك عبر وسائل التواصل الافتراضي، بحضور عديد من وزراء التعليم بالدول الأعضاء في الحركة.

وتناول الاجتماع التحديات المرتبطة بالتعليم التي واجهها العالم خلال جائحة كورونا وتطلعات الدول في تعويض الخسائر التي نجمت عن هذه الجائحة وتسريع الوتيرة نحو تحقيق غايات الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

وتمثلت أهم محاور اللقاء في حالة التعليم قبل جائحة كورونا في الدول الأعضاء بالحركة، وتأثير جائحة كورونا على التعليم بتلك الدول، إضافة إلى جهود الأعضاء في القضاء على عواقب الجائحة، والتحضير لفترة ما بعد الجائحة.

وخلال مداخلته عبر الدوائر المغلقة، أكد المقريف رغبة كل الجهات الوطنية ذات العلاقة، في تطوير وتجويد البرامج التعليمية الوطنية، في إطار مخرجات قمة نيويورك لتحويل التعليم، الذي عُقِد في سبتمبر الماضي، وأطرت التزامات وتعهدات جميع الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية، لإجراء تحول جذري في الأنظمة التعليمية، وزيادة التمويل للتعليم على كافة المستويات.

وشدد المقريف على أهمية سن التشريعات اللازمة لتأييد مجانية التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة، وحتى التعليم الجامعي، فضلا عن العمل مع الشركاء في دول حركة عدم الانحياز، والتوصية بتبنى مبادرة المنصة المجانية للتعليم والتعلُّم، توفر المناهج والمَوارد التربوية الوطنية وغير الوطنية، لإثراء المحتوى التعليمي وإتاحته بشكل مجاني لجميع ذوي المصلحة، لتكون إحدى مبادرات هذا اللقاء المهم.