سهيل الغرياني: كلية الإفتاء الوحيدة من تستكمل مناهجها المقررة ولا تضيع وقت الطلاب

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، أن كلية الإفتاء الوحيدة من تستكمل مناهجها المقررة ولا تضيع وقت الطلاب، بحسب تعبيره.

وقال سهيل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الحمد لله لسنوات وكلية العلوم الشرعية والإفتاء التابعة للدار تضع جدولها السنوي وتلتزم به وتكاد تكون من الكليات القلائل في هذا الوقت وخلال السنوات الماضية (إن لم تكن الوحيدة في بعض الأعوام) التي تدرس 32 أسبوعا دراسيا حقيقيا على مستوى العام كاملا”، وفقا لقوله.

وأضاف “ما توقفت بحمد الله حتى في أزمة انتشار الكورونا بل انتقلت مباشرة إلى البدائل عبر برامج الاتصال عن بعد للأساتذة والطلبة جميعا وتسعى عبر إدارتها وقسمها العلمي إلى استكمال المنهج للطالب حتى لا تضيع عليه الفرصة وهذا ما نفتقده في كثير من كلياتنا اليوم بكل أسف”، على حد وصفه.

وتابع “تجد الطالب تضيع عليه الأوقات ولا يستكمل المناهج المقررة وعليه يتخرج لنا طلبة يعجزون أحيانا عن أساسيات العلم الذي تحصلوا على شهادة له، العلم هو الوسيلة لتصحيح مسار البلد عبر تصحيح التعليم بدءا من المدارس حتى الجامعات وعبر المراكز الثقافية والمكتبات العامة وتحبيب الناس في الاطلاع والعلم والقراءة وتنشيط ذلك بالمحفزات والمسابقات وغير ذلك لو تصرف الحكومات على هذه الأمور جزءا مما يصرف في سائرها وما تتخاطفه أيدي الفساد لانصلح حالنا”، بحسب حديثه.