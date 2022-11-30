بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم ويكون الطقس مستقر من يوم الغد على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وتنقشع السحب تدريجيا من ظهر يوم الغد.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها بداية من هذه الليلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ علي المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلي غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:51).