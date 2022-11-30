انخفاض في سعر صرف اليورو أمام الدينار الليبي

العنوان-طرابلس

سجل سعر صرف العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وهبط سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 د‫ينار.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

في حين ثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار