مكتب النائب العام يأمر بحبس مساعد الملحق الثقافي بأوكرانيا 

طرابلس 30 نوفمبر 2022 ( وال ) – أمرت النيابة العامة بحبس مساعد الملحق الثقافي الليبي لدى جمهورية أوكرانيا احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، إنه إلحاقاً بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، خلال السنوات الماضية، انكَشَفَ للمحقق واقع اجْتِرَاء الموظف على الأموال العمومية، إذ تعمَّد إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأوضح المكتب أن مساعد الملحق الثقافي المنسوب إلى البعثة من سنة 2015 حتى سنة 2019، قام بصرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها، وتسليمه القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين، ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم، على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة، واستحقاق المبالغ المالية التي تسلموها. (وال _ طرابلس)

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