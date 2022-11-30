الخوجة: ملفات ثقيلة على طاولة صالح والمشري وباتيلي

الوطن| رصد

كشفت مقررة لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب، أسماء الخوجة، تفاصيل الملفات المطروحة في لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في مصر.

وقالت الخوجة إن اللقاء سيبحث مجمله مسألة القاعدة الدستورية، كما أن عقيلة صالح صرّح بوقت سبق بأن المناصب السيادية سيُبتُّ في أمرها قبل نهاية هذا العام.

ولفتت الخوجة إلى أن اللقاء سيبحث أيضًا السلطة التنفيذية كونها من سينفذ القاعدة الدستورية ويصل بالبلاد للانتخابات، معتبرة أن الاستقالات في مجلس إدارة المصرف المركزي مؤشرًا قويًا على عدم استمرار المحافظ الحالي.