النائب العام يأمر بحبس مساعد الملحق الثقافي السابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد الملحق الثقافي السابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا، لصرفه مصاريف الإيفاد للدراسة في الخارج كمكآفات لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمدين لديها، وتسليمه القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين، ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوفر المعاملات الإدارية والمالية التي تفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة، واستحقاقهم المبالغ المالية التي تسلموها.

وعمل المتهم في البعثة خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2019، حيث اكتشف المحقق اجتراءه على الأموال العامة، وتعمده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع، حيث تسببت تجاوزاته في صرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي في غير محلها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه التحقيقات تأتي إلحاقًا بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال البعثة الليبية في أوكرانيا خلال السنوات الماضية.