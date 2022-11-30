شركة المياه: غرق الطريق السريع بطرابلس يرجع لارتفاع منسوب الأمطار

أعلن محمد كريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، أن الأجهزة الأمنية ضبطت شخصًا يبيع أغطية غرف التفتيش المسروقة، مشيرا إلى أن غرق شوارع طرابلس يرجع إلى تهالك البنية التحتية.

وقال كريم، في تصريحات صحفية: “هذا الشخص قام بسرقة 18 غطاءً لغرفة تفتيش تصريف المياه في الطرق، ويقوم ببيعها بمبلغ 20 دينار، بينما تكلفتها تترواح من 400 إلى 900 دينار”.

وأضاف “غرق الطريق السريع وطرق عديدة بمدينة طرابلس، يرجع إلى تهالك البنية التحتية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى ستينيات القرن الماضي، وارتفاع منسوب مياه الأمطار”.

وتابع “على المسؤولين دعم الشركة وموظفيها ومخاطبة جهات الاختصاص بشأن متابعة العقود المبرمة في السابق، لاستحداث وتطوير البنية التحتية في ليبيا”.