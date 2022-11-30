اليوم.. اختتام امتحانات الدور ثاني لشهادة التعليم الثانوي في كامل البلاد

تختتم اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والدِّيني، والتي تقدَّم لها 45558 طالب وطالبة في كامِل التُّراب الليبي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، أن طلاب القسم العلمي اختتموا اِمتحاناتهم أمس الأول الاثنين في مادة الفيزياء الكهرباء والمغناطيسية والفيزياء الذرية، فيما أجرى طلاب القسم الأدبي اِمتحانهم الأخير أمس الثلاثاء في مادة علم الاجتماع، وطلاب التّعليم الدِّيني اِمتحانهم الأخير اليوم الأربعاء في مادة الثقافة الإسلامية.