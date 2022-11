ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على الاستقالات الأخيرة بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

العرفي قال في تصريح لشبكة “لام”: إن استقالات أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لن يتبقى نصاب لاتخاذ القرار بالمصرف، وبالتالي سيحل مجلس الإدارة وسيجري انتخاب محافظ جديد.

