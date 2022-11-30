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الارصاد: تكاثر للسحب وسقوط امطار اليوم والحرارة تصل لـ14مْ بهذه المنــاطق

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 30/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب من حين لأخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة باردة نسبياً علي طول الساحل.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى مابين(16-22) مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الغربي .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تبدأ السحب في الإنقشاع تدريجيا بداية من يوم الغد حيث تستقر الأجواء خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد.
والله أعلـــــــــــــــم.

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