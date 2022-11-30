الجارح: باثيلي لديه خطة حل في ليبيا لكن الأطراف الليبية تعيقه

قال المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام، محمد الجارح، إنّ من أسماهم بالأطراف الليبية المسيطرة على المشهد في ليبيا تناور بهدف التأثير على خطة المبعوث الأممي عبدلله باثيلي الذي يستعد للإفصاح عن رؤيته للحل في ليبيا.

وأكد الجارح، في تصريحات صحفية، أنّ الأطراف الليبية مدعومة بجهات خارجية، وأنّ المسار الرابح في خطة باثيلي هو مسار مجلسي النواب والدولة، ولكن في حال فشل تحقيق تقدم سريع وملموس، فسيتم فرض خيارات ومسارات أخرى على باثيلي من قبل أطراف دولية فاعلة غير راضية على مسار مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.