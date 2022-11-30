التومي يتابع منسوب المياه بسد وادي المجينين

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، برفقة عميد بلدية أبوسليم “عبد الرحمن عون الحامدي”، جاهزية إجراءات البلدية في مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه بمجرى وادي المجنين.

وشملت أعمال المتابعة (كمرة) محلة غرغور و(كمرة) محلة بلوزة وصولا إلى محلة صلاح الدين ابن منظور، ومرورا بالخلاطات.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الجولة استمرت إلى سد وادي المجينين رفقة عمداء بلديات ابوسليم والسايح وسوق الخميس واسبيعة وذلك للوقوف على منسوب المياه بالسد والتي تعتبر جيدة ولايزال السد قادر على استيعاب كميات كبيره من الغيث النافع دونما حدوث أي اشكاليات.

كما تم خلال الزيارة التنسيق مع العمداء لمواجهة أي اشكاليات قد تنتج عن هطول الامطار.