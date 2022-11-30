رئيس حكومة الوحدة يصل تونس في زيارة رسمية تستمر ليومين

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

وتأتي زيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، التي كانت على رأس مستقبلي رئيس حكومة الوحدة فور وصوله.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، فإنه من المقرر أن يبحث دبيبة وبودن مجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين.

وقالت الحكومة التونسية إن زيارة دبيبة والوفد المرافق له تستمر على مدى يومين، وتأتي تدعيماً لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

وأمس الثلاثاء، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، أنه سيتم لتباحث حول عديد الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين.

ويرافق دبيبة خلال الزيارة، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.

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