الدبيبة يصل تونس في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

وفور وصوله، كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له. وتضاربت التصريحات بشأن مصدر الدعوة، فبينما قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، أفادت الحكومة التونسية بأن الزيارة جاءت بدعوة من بودن.

ومن المقرر أن يبحث الدبيبة مع بودن مجالات التعاون بين البلدين، فيما سيكون اللقاء مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.