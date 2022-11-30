وزير داخلية الوحدة يدعو نظيره الفرنسي إلى زيارة ليبيا لتعزيز التعاون

دعا وزير الداخلية المكلف من حكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الفرنسي لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيس بوك”، جاءت دعوة الطرابلسي خلال اسقباله أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وأكدت وزارة الداخلية أن لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي جرى خلاله مناقشة التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية.

وقالت الوزارة إن السفير الفرنسي أكد من جهته دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية.

وشدد الطرابلسي على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

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