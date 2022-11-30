الطرابلسي والسفير الفرنسي يبحثان تطوير التعاون في المجالات الأمنية

استقبل وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” بمكتبه يوم الثلاثاء السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة سبل التعاون الأمني بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الأمنية.

وقدم “الطرابلسي” الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة ليبيا وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

من جهته رحب السفير الفرنسي خلال اللقاء بدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وفتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية.