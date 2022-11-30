بحضور الكبير.. الدبيبة وعدد من وزراء حكومته يصلون تونس

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وكانت في استقبال الوفد رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي من المقرر أن تبحث مع الدبيبة مجالات التعاون بين البلدين، فيما سيكون اللقاء مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وقالت الحكومة التونسية إن زيارة الدبيبة والوفد المرافق له تستمر على مدى يومين، وتأتي تدعيمًا لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، الثلاثاء، أنه سيجرى خلال الزيارة التباحث حول عديد الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.