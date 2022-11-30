وزير تركي سابق: العلاقات التركية المصرية ستنعكس إيجابياً على ليبيا

قال وزير خارجية تركيا الأسبق، يشار ياكيش، إن لقاء الرئيس التركي ونظيره المصري مثل خطوة هامة في إطار التقارب والتفاهم بين البلدين.

ويرى ياكيش أن عودة العلاقات بين البلدين تؤثر على ملفات المنطقة ككل، خاصة أن العلاقت التركية – المصرية تصل أبعادها إلى ليبيا ويمكن أن تنعكس إيجابا هناك.

ولفت وزير خارجية تركيا الأسبق، يشار ياكيش، في تصريحات صحفية، إلى أنه بات من الضروري تقدم العلاقات إلى مستوى إعادة السفراء في البلدين، وأن الأمر يطلب خطوات ثلاث بدأت بالمحادثات الثنائية واللقاءات التي تلتها على مستوى أعلى، فيما يرتقب تعيين السفراء في البلدين كخطوة ثالثة.