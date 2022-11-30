الليبي للدراسات الإستراتيجية يطلق دورة تدريبية حول المونتاج المرئي

أقام المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني، الثلاثاء، دورة تدريبية في المونتاج المرئي بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة طرابلس.

وشارك في الدورة، أكثر من عشرة متدربين يتلقى فيها المتدرب أساسيات فن المونتاج والتعرف على أهم الأدوات وطرق القطع والمزج والكتابة على الفيديوهات.

وتتضمن الدورة، إجراء المتدربون مشروعات مصغر لإثبات ما تدربوا عليه، وتأتي هذه الدورة حرصاً من المركز لتنمية مهارات الموظفين في مكتب الإعلام، وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به المركز للإسهام في التطوير والرفع من مستوى أداء عمل الإدارات.