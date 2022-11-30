لإساءة سلطة إدارة الأموال العمومية.. حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد الملحق الثقافي السابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا؛ وذلك لصرفه مصاريف الإيفاد للدراسة في الخارج كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمدين لديها، وتسليمه القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين، ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوفر المعاملات الإدارية والمالية التي تفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة، واستحقاقهم المبالغ المالية التي تسلموها.

وقال مكتب النائب العام في بيان له الأربعاء، أن المتهمعمل في البعثة خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2019، حيث اكتشف المحقق اجتراءه على الأموال العامة، وتعمده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع، حيث تسببت تجاوزاته في صرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي في غير محلها.

وأشار البيان إلى أن هذه التحقيقات تأتي إلحاقًا بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال البعثة الليبية في أوكرانيا خلال السنوات الماضية.