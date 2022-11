ليبيا – أحالت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء، أذونات الصرف الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عاما عن النصف الثاني للعام الحالي إلى المصرف المركزي.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنها أحالت المنحة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال الإجراءات المتبعة.

