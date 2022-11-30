الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الأربعاء 

طرابلس 30 نوفمبر 2022 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة باردة نسبياً علي طول الساحل.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع، أن درجات الحرارة القصوى ستكون مابين (16-22) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الغربي، وتبدأ السحب في الانقشاع تدريجياً بداية من يوم الغد، حيث تستقر الأجواء خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد. (وال _ طرابلس)

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