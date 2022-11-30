الطقس في ليبيا.. استمرار الأجواء الباردة والحرارة تصل لـ 14 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء الباردة وعدم تغير الأجواء في معظم المناطق، وستكون مستقرة بدءُ من الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 14 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وتنقشع السحب تدريجياً من ظهر الغد.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة خصوصًا على المناطق الساحلية، وتقل سرعتها بداية من الليلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية.

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وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و23 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية.