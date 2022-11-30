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المجلس النرويجي للاجئين يشرع في إصلاح محطة سيدي حسين للصرف الصحي في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف تقرير إخباري نشرته منظمة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن بدء شريكها المجلس النرويجي للاجئين بإصلاح محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

وأكد التقرير أن هذه المحطة تقع في النطاق الجغرافي لحي سيد حسين شمالي مدينة بنغازي خادمة بعملها سكانه البالغ تعدادهم 14 ألفًا بينهم مهاجرين غير شرعيين ومهجرين ونازحين عائدين إلى ديارهم.

وأوضح التقرير أن مشروع إصلاح هذه المحطة يندرج في سياق جهود مشتركة هادفة إلى إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية الأساسية في المناطق المتضررة من النزاعات العسكرية على أن يتضمن الأعمال الإنشائية والسباكة والتبليط والكهرباء.

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قناة ليبيا الحدث

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