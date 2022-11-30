على رأس وفد وزاري.. الدبيبة يصل تونس

العنوان-طرابلس

وصل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي من المقرر أن تبحث مع الدبيبة مجالات التعاون بين البلدين، الدبيبة فور وصوله مطار قرطاج.

وبحسب بيان صارد عن رئاسة الحكومة التونسية سيكون اللقاء مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين.

وقالت الحكومة التونسية إن زيارة الدبيبة والوفد المرافق له تستمر على مدى يومين، وتأتي تدعيمًا لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.