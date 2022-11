مالية الدبيبة: نعتذر للشعب الليبي بسبب تأخير صرف مرتبات أكتوبر الماضي

ليبيا – قدم وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك اعتذار الوزارة والحكومة للشعب الليبي بسبب تأخير صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي.

بيان صدر عن المبروك اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد فيه حرص الوزارة على تأمين وانتظام صرف المرتبات حسب الآجال المحددة قانونًا، مبينًا أن التأخير جاء لظروف خارجة عن الإرادة.

وأشار المبروك إلى بذل الوزارة كل جهودها لاستكمال عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية تطبيقًا لقرار اعتماد جدول المرتبات الموحد.

