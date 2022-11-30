ليبيا.. 45 ألف طالب يختتمون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

يختتم 45 ألفاً و558 طالباً وطالبة، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والديني، اليوم الأربعاء، في جميع المناطق.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أدى طلاب القسم العلمي آخر امتحاناتهم، الإثنين الماضي، الخاص بمادة فيزياء الكهرباء والمغناطيسية والفيزياء الذرية.

وأجرى طلاب القسم الأدبي امتحانهم الأخير، أمس الثلاثاء، في مادة علم الاجتماع، وطلاب التّعليم الدِّيني يؤدون امتحانهم الأخير اليوم في مادة الثقافة الإسلامية.

وفي 16 نوفمبر الجاري، بدأت امتحانات الدور الثاني بإجراء طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بمادة النصوص الأدبية والبلاغة، والتعبير، وطلاب القسم الأدبي في مادة المطالعة والإنشاء والنقد الأدبي، وطلاب التعليم الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وأعلنت الوزارة، في 10 أكتوبر، نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 59.56%، حيث كانت نسبة نجاح القسم العلمي 64.63% والأدبي 40.30% والديني 34.38%.