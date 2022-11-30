البيوضي: الدبيبة “المتعثر” يختار الخارج لتنفيس أزمته

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة “المتعثر محليا ومن يفقد أدواته ويعيش حالة سقوط مدوي بفعل سياسات الوهم والتضليل والهروب للأمام يعيد حساباته ويختار الخارج لتنفيس أزمته”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن “اختياره (الدبيبة) لتونس خطوة تكتيكية ذكية ودليل على استيعابه لحركة المجتمع الدولي، قد يحقق من خلالها إعادة تموضع سياسي يؤثر بشكل مباشر على خطوات عقيلة والمشري”.

وتابع البيوضي، أن “تونس هي الجار اللصيق ولها ثقل (غير منظور) في الملف الليبي ويمكنها فعل الكثير، لا يمكن التنبؤ بالنتائج لكن اللقاءات والاجتماعات ستعطي مؤشرات واضحة عن خطوة الدبيبة التي تبدو متأخرة، لكنها بحسابات التغيرات الكبرى قد تكون في توقيتها المناسب”.