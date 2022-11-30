الأرصاد: تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار خفيفة علي شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لأخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة باردة نسبياً علي طول الساحل.

وأشار المركز في تقريره حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء، وخلال اليومين القادمين، إلى أن درجات الحرارة القصوى تسجل مابين(16-22) مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الغربي.

وقال المركز إن السحب ستبدأ في الإنقشاع تدريجيا بداية من يوم الغد حيث تستقر الأجواء خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد.